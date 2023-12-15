Юбилейный турнир «Кубок друзей» выиграли юные футболисты из Улан-Удэ

В нём сыграли 9 команд

В Улан-Удэ завершился десятый юбилейный футбольный турнир среди детских команд «Кубок друзей». В нём приняли участие более ста ребят 2020 и 2011 годов рождения из районов Бурятии, Улан-Удэ и Иркутска. За призы бывшего игрока Премьер-лиги России и сборной страны, воспитанника улан-удэнского футбола Владимира Граната боролись 9 команд.

Первое место заняла команда «Голеадор» (Улан-Удэ), второе - «СШ-5» (Улан-Удэ). В матче за бронзовые медали победила команда «ЦРС» из Иркутска.

«Задача нашего турнира - это объединить ребят не только на футбольных полях , но и за его пределами, - отметил в своё телеграм-канале один из организаторов кубка Максим Бувалин, глава «Улан-Удэ Энерго» и депутат Народного Хурала. - Традиционно подарили всем командам футбольный инвентарь, а каждый участник получил новогодний подарок. Призеры и победители турнира были награждены памятными медалями и кубком чемпиона. Также мы не обошли лучших игроков по позициям».

Футболки игроков сборной России с автографами Матвея Сафонова, Георгия Джикии, Федора Смолова и Александра Головина вручили лучшему вратарю, защитнику, нападающему и игроку «Кубка друзей».

В традиционном матче друзей на этом турнире победила дружба, сообщала ранее мэрия Улан-Удэ:

«В нём принял участие российский футболист Владимир Гранат».

В этой игре сражались спортсмены Бурятии и представители СМИ Улан-Удэ.

Бувалин выразил «огромную благодарность всем, кто помог в организации турнира и всем участникам нашего кубка».

«Надеюсь все ребята получили удовольствие от игр, а мы, в свою очередь, почтили память наших безвременно ушедших друзей и начинаем подготовку к новым футбольным соревнованиям», - подчеркнул он.

Как сообщал «Байкал-Daily», юбилейный «Кубок друзей» посвятили безвременно ушедшим молодым футболистам и тренерам: Алексею Бобылеву, Вадиму Головко, Антону Иванову (игpoки yлaн-yдэнcкиx кoмaнд «Лoкoмoтив» и «Импyльc» - ред.), Владимиру Викторовичу Белобородову, Василию Николаевичу Лобсанову (детские тренеры - ред.).