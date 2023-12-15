В Улан-Удэ из-за морозов отменили занятия для учеников 1-5 классов

Утром в городе было - 36
В столице Бурятии утром было 35 градуса ниже нуля. Давление составляло 733 мм ртутного столба., влажность - 71%, ветер наблюдался восточный, 0,9 м/с. Об этом сообщило Радио Бурятии.Отменены занятия для школьников 1-5 классов первой смены. Речь о тех школьниках, которые не попали под дистанционное обучение с 13 по 16 декабря. Его рекомендовал ввести на период холодов комитет по образованию мэрии Улан-Удэ.
Родители, (законные представители) могут самостоятельно принимать решение, будет ли ребенок посещать общеобразовательное учреждение в морозные дни, исходя из физического состояния школьника и удаленности школы от места жительства с обязательным информированием классного руководителя.
«Уроки, пропущенные из-за погодных условий, не считаются пропусками по неуважительной причине», - отмечали ранее в комитете по образованию.
«Байкал-Daily» сообщал, что 11 декабря в первую и вторую смену не учились ученики с 1 по 4 класс, а 12 декабря - с первого по шестой класс в первую смену, а во вторую - с первого по восьмой классы. 13 и 14 декабря не учились ученики первой смены с 1 по 4 класс.
В столице Бурятии ученики с первого по четвёртый классы не учатся при температуре -3-34 градуса, первых-пятых классов не идут на занятия при -35, при -36 – первых-шестых, при -37 – первых-восьмых, а в -38 – все школьники.
В Улан-Удэ днём 15 декабря без осадков и от -27 до -29. Ветер переменный, 2-7 м/с.