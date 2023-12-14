В пригородном районе Бурятии сельчане рискуют жизнью на дорогах



В региональном отделении Народного фронта поведали об опасных дорожных участках в иволгинском улусе Хойтобэе. В населённом пункте насчитали как минимум три слепых поворота – возле местной школы, на улице Звёздная и у конечной остановки автобуса №77



Тротуаров там нет – возле заборов лежат лишь бетонные конструкции и снежные кучи, преграждающие путь пешеходам. Потому последним, в том числе – школьникам, приходится делить дорогу с автомобилистами.





Сельчане идут прямо по проезжей части, рискуя здоровьем и жизнью, а водители вынуждены постоянно уворачиваться, чтобы не сбить кого-нибудь и не въехать друг в друга. Состояние асфальтового полотна тоже, кстати, оставляет желать лучшего – кое-где образовались огромные ямы.







Особенно опасно становится зимой. Люди просят сделать в улусе тротуары, нанести разметку и установить знаки.



- Это вопрос жизни и смерти. Администрация кормит всех завтраками, обещая его решить, но сроки никто не называет, – подчеркнули общественники.



«Фронтовики» уже обратились в райадминистрацию с просьбой ускорить процесс и обезопасить местных жителей.