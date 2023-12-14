Регион представляют три СМИ
Сегодня, 14 декабря, президент России Владимир Путин поведёт итоги года и проведёт большую пресс-конференцию. Обычно эти мероприятия проводятся в разное время, в этом году их объединили; называться программа будет «Итоги года с Владимиром Путиным».
Представители прессы и граждане будут задавать вопросы главе государства поочередно. Накануне сообщалось, что Путину поступило уже больше полутора миллионов вопросов. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, большая часть вопросов касается специальной военной операции. На втором месте - социальные вопросы, особенно о медицинском обслуживании.
На мероприятие съехались российские и зарубежные журналисты. Бурятию представляют три СМИ: «Байкал-Daily», «Тивиком» и «Ариг Ус».
- На место проведения мы с коллегами приехали заранее, так как знали, что будет большая очередь и нужно вовремя пройти досмотр. В Гостином дворе собралось много журналистов, все снимают, что-то записывают стендапы, берут друг у друга интервью. В основном все одеты по-деловому, но есть люди в национальных костюмах. Именно своим колоритом они хотят привлечь внимание президента. В этом году формат плакатов сократился до размера альбомного листа. Надеюсь, Бурятии удастся задать вопрос, - рассказала журналист «Байкал-Daily».
За 20 лет президент провел 19 прямых линий. В 2020 году прямая линия не проводилась. Последнее до сегодняшнего дня общение главы государства с россиянами в прямом эфире проходило в июне 2021 года.
Пресс-конференция начнётся в 12:00 по московскому времени. Трансляция прямой линии (0+) будет идти по федеральным телеканалам: Первому, «Россия 1», «Россия 24», НТВ и другим.
Журналисты Бурятии участвуют в пресс-конференции Владимира Путина
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