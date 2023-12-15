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В Улан-Удэ таксист грозился увезти в лес женщину с ребёнком

В Улан-Удэ таксист грозился увезти в лес женщину с ребёнком
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Рассказ о неадекватном мужчине переполошил соцсети

Эту историю рассказали в одном из местных пабликов во «ВКонтакте». Жительница бурятской столицы попросила сестру съездить с её дочкой в больницу и вызвала такси. Она сразу перевела деньги водителю и для подтверждения сделала скриншот, который отправила родственнице.
 
Таксист заявил, что на счёт ему ничего не пришло. Не убедил водителя и чек, присланный улан-удэнкой. Мужчина начал требовать деньги и даже грозился увезти своих пассажиров в лес.

- Делать нечего – ещё раз оплатила, чтобы он их отпустил. Позвонила в службу заказа с жалобой – у меня есть все записи разговора! Жалобу приняли. В этот момент таксист мне начал названивать, – поделилась автор поста.

Звонки улан-удэнка проигнорировала. А сестра сообщила в этот самый момент, что водитель всё же вернул перечисленные за поездку лишние деньги.
 
- Уже вернувшись домой, рассказала, что он хотел её ударить, что запомнил наш адрес. Может, заявление написать? Реально неадекват, – отмечается в публикации.

Участники сообщества посоветовали обратиться в полицию, причём «срочно». В комментариях даже нашлись желающие лично разобраться с водителем. Позже автор записи сообщила, что своё фото в приложении мужчина убрал.

Минувшим летом другая наша землячка поделилась в соцсетях неприятной историей, которая тоже произошла с её младшей сестрёнкой во время поездки в такси. Тогда шофёр вымогал у девочки деньги. Он требовал от насмерть перепуганного ребёнка доплатить 150 рублей.

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