В Улан-Удэ таксист грозился увезти в лес женщину с ребёнком



Эту историю рассказали в одном из местных пабликов во «ВКонтакте». Жительница бурятской столицы попросила сестру съездить с её дочкой в больницу и вызвала такси. Она сразу перевела деньги водителю и для подтверждения сделала скриншот, который отправила родственнице.



Таксист заявил, что на счёт ему ничего не пришло. Не убедил водителя и чек, присланный улан-удэнкой. Мужчина начал требовать деньги и даже грозился увезти своих пассажиров в лес.



- Делать нечего – ещё раз оплатила, чтобы он их отпустил. Позвонила в службу заказа с жалобой – у меня есть все записи разговора! Жалобу приняли. В этот момент таксист мне начал названивать, – поделилась автор поста.



Звонки улан-удэнка проигнорировала. А сестра сообщила в этот самый момент, что водитель всё же вернул перечисленные за поездку лишние деньги.



- Уже вернувшись домой, рассказала, что он хотел её ударить, что запомнил наш адрес. Может, заявление написать? Реально неадекват, – отмечается в публикации.



Участники сообщества посоветовали обратиться в полицию, причём «срочно». В комментариях даже нашлись желающие лично разобраться с водителем. Позже автор записи сообщила, что своё фото в приложении мужчина убрал.



