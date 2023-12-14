Имена лучших объявят перед Новым годом
На заседании в администрации Улан-Удэ определились с именами тех, кто получит звания лучшего спортсмена, тренера и команд 2023 года.
Комиссия, в составе которой - представители администрации города, главные тренеры по видам спорта, спортивные журналисты, председатели федераций по видам спорта, спортивные общественники, тщательно рассматривала каждую кандидатуру. Лучших выбирали в семи номинациях: «Лучший спортсмен по олимпийским видам спорта», «Лучший спортсмен по неолимпийским видам спорта», «Лучший спортсмен с ограниченными возможностями», «Лучший спортсмен-ветеран», «Лучший юный спортсмен», «Лучшая команда по игровым видам спорта», «Лучшая команда по игровым видам спорта юных спортсменов».
- У нас был жаркий спор по поводу присуждения звания «Лучший спортсмен года», «Лучший тренер года», также определяли десятку сильнейших детей-спортсменов. Сегодня наши спортсмены показывают великолепные результаты на всех уровнях, потому так трудно было выбрать лучших из лучших. Но всё-таки мы смогли прийти к единому мнению. Самые лучшие спортсмены получат заслуженные награды, - сказала заместитель мэра - председатель комитета по социальной и молодёжной политики Светлана Трифонова.
Имена победителей пока не раскрываются. Они будут объявлены в канун Нового года на торжественном чествовании лучших спортсменов года. Победителем и призёрам вручат именные призы и денежные премии.
Как сообщал «Байкал-Dailу», лучшим спортсменом Улан-Удэ 2022 года стал лучник, мастер спорта международного класса Эрдэм Цыдыпов.
В Улан-Удэ определили лучших спортсменов года, но это пока секрет
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