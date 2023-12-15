В Бурятии пройдёт чемпионат республики по кикбоксингу

Также состоится первенство региона



С 23 по 24 декабря в Улан-Удэ будут проходить чемпионат и первенство Республики Бурятия по кикбоксингу в дисциплинах «лоу-кик» и «лайт-контакт». Соревнования проведут в региональном центре единоборств «Патриот».



Также в рамках чемпионата и первенства Бурятии по кикбоксингу будет проходить физкультурное мероприятие в дисциплинах «лайт-контакт» и «кик-лайт». На ринге и на татами встретятся самые маленькие бойцы. Об этом сообщает федерация кикбоксинга РБ.



Возрастное ограничение: 6+.

