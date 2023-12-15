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В парках Улан-Удэ проведут новогодние представления

В парках Улан-Удэ проведут новогодние представления
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Они состоятся с 21 по 25 декабря

С 21 по 25 декабря в городских парках столицы Бурятии будут проходить новогодние представления. В них смогут принять участие и отдохнуть горожане и гости Улан-Удэ.

21 декабря новогоднее представление «Бременские музыканты: Возвращение» (0+) состоится в парке им. С.Н. Орешкова. 22 декабря «Часодейный Новый год» (0+) отметят в парке «Юбилейный». 23 декабря «Пятое время года» (0+) пройдёт в парке им. Д.Ж. Жанаева. 25 декабря посетители парка «Кристальный» проведут «В поисках Деда Мороза» (0+).

Новогодние представления начнутся в 17:00, сообщает дирекция по паркам.

Возрастное ограничение: 0+.
Улан-Удэ Новый год парки отдыха

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