Бродячие псы «потянулись» из пригородных районов в Улан-Удэ



С наступлением холодов безнадзорные животные в столице Бурятии начинают сбиваться в стаи. А ещё у них продолжается «период свадеб». Всё это угрожает безопасности людей, рассказали в комитете городского хозяйства (КГХ)



Во время морозов бродячие псы начали мигрировать в Улан-Удэ из пригородных районов – Иволгинского, Заиграевского, Кабанского и Тарбагатайского. Чтобы пресечь это, местные власти проводят совместные рейды с муниципальными образованиями.



Владельцев четвероногих просят соблюдать правила их содержания и не отпускать на самовыгул. А родителям посоветовали объяснить детям, как вести себя при встрече с уличными псами. В зоне риска, кстати – любители спиртного.



- Бездомные животные агрессивно реагируют на людей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Из-за нарушенной координации движения собаки неправильно воспринимают поведение человека, – пояснил начальник отдела благоустройства КГХ Дмитрий Ларченко.

