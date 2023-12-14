Будет разыгран кубок местного шахматного клуба
15 декабря в Курумканском районе Бурятии пройдёт республиканский шахматный турнир на кубок клуба имени десятого чемпиона мира Бориса Спасского. Соревнования состоятся в районном физкультурно-спортивном комплексе в селе Курумкан, сообщает Курумканская детско-юношеская спортивная школа.
Программа соревнований
9:00-11:00 - 1-4 туры
11:00-12:00 - Торжественное открытие
13:00-17:00 - 5-9 туры
17:00 - Награждение победителей и призёров
Возрастное ограничение: 0+.
В районе Бурятии состоится республиканский турнир по шахматам
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