Отличились Яна Енина и Александр Кондрашин
В Ижевске продолжается финал Кубка России по пулевой стрельбе.
- Продолжают радовать наши спортсмены, - рассказал «Байкал-Dailу» тренер Александр Степанов.
В стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров награды разыграли смешанные пары. Спортсмены из Бурятии Яна Енина и Александр Кондрашин завоевали бронзовые медали.
Александр Кондрашин выступал вместе с Кристиной Ермаковой из Белгорода. В борьбе за бронзу эта пара со счётом 16:14 победила команду Удмуртии.
Яна Енина вместе со спортсменом из Архангельской области Леонидом Екимовым в матче за бронзовую медаль была сильнее смешанной пары представителей Москвы и Ямало-Ненецкого автономного округа.
Как сообщал «Байкал-Dailу», ранее Яна Енина завоевала в финале Кубка России золотую медаль в личном первенстве в стрельбе из пневматического пистолета.
Спортсмены из Бурятии стали третьими в финале Кубка России по пулевой стрельбе
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