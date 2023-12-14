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В пригороде Улан-Удэ продолжаются работы по восстановлению электроснабжения

В пригороде Улан-Удэ продолжаются работы по восстановлению электроснабжения
Общество,  Фото:администрация Иволгинского района
В селе Иволгинского района заменили подстанцию на более мощную

В ДНТ «Ургаса» в селе Поселье Иволгинского района Бурятии продолжаются работы по восстановлению электроснабжения. 13 декабря в рамках ремонтных работ произведён монтаж трансформаторной подстанции мощностью 250 кВт.

- Монтаж закончили 1,5 часа назад и запустили ТП, на потребителя подали в 16:00. Запас мощности составляет 30%, - рассказали в отделе ГО и ЧС администрации района.

Напомним, 10 декабря из-за перегрузки сети произошло аварийное отключение электроэнергии. В связи с этим решением внеочередного заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям был введён режим «повышенная готовность».

- В связи с аномально низкими температурами проблема с перебоями в электроснабжении остро стоит в густонаселённых сёлах района. Сети, построенные в большинстве своём дачными товариществами, изначально проектировались и строились с нарушениями, рассчитанные только на бытовые нагрузки. С подключением электроотопления нагрузка существенно возросла. Также при ликвидации ДНТ/СНТ передача имущества, в том числе электросетевого, не проводится должным образом, за их состоянием сетей никто не следит, - сообщает администрация Иволгинского района.

Для решения проблемы администрацией в 2022 году началась работа по постановке на учёт бесхозяйственных сетей в судебном порядке для последующей передачи на баланс энергосетевой организации.
Бурятия Иволгинский район электричество электроснабжение

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