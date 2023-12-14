В соревнованиях участвуют школьники региона
С 14 по 16 декабря в Бурятии проходит республиканский турнир по боксу среди школьников. Турнир памяти участника СВО Чингиса Ширипова проводится в физкультурно-спортивном комплексе «Тамир» в городе Закаменск.
Чингис Владиславович Ширипов родился 3 февраля 1996 года в городе Закаменск. Был выпускником средней общеобразовательной школы №5. После окончания Бурятской государственной сельскохозяйственной академии имени В.Р. Филиппова был призван в армию, затем продолжил военную службу по контракту. Участвовал в боевых действиях в Сирии, являлся ветераном боевых действий. Чингис Ширипов погиб 30 июля 2022 года при исполнении воинского долга в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины.
- Чингис был яркой и талантливой личностью, сочинял стихи, всегда отстаивал свою точку зрения и не любил несправедливость. Неоднократно в составе школьной команды становился победителем соревнований по хоккею и футболу. Но особое отношение у Чингиса было к боксу. Чингис Ширипов – мастер спорта по боксу, - сообщили в районной администрации.
Торжественное открытие турнира состоится 15 декабря в 15:00. Торжественное закрытие турнира и награждение пройдёт 16 декабря в 16:00.
Возрастное ограничение: 6+.
В Закаменске стартовал республиканский турнир по боксу
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