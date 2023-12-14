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Иркутские учёные смогут определить приближение сильного землетрясения

Иркутские учёные смогут определить приближение сильного землетрясения
Общество,  Фото:ИЗК СО РАН
В России запатентован способ краткосрочного определения приближения сильного сейсмического события

Учёные института земной коры СО РАН на основе предыдущих исследований предлагают для поиска предвестников землетрясений в качестве прогнозного параметра использовать низкочастотные микросейсмические колебания с применением спектрально-временного анализа регистрируемого прогнозного параметра. Решение, предложенное иркутскими сейсмологами, может быть использовано для краткосрочного определения приближения сильного сейсмического события. Такие данные учёные получают при мониторинге сейсмических шумов в зонах литосферы. Так, по повышению сигнала в спектральном окне от 0,01 до 1 Гц и по характеру его поляризации можно определить приближение сейсмического события и его положение.

Как сообщили в институте динамики систем и теории управления имени В. М. Матросова СО РАН, запатентованный способ решает задачу повышения достоверности краткосрочного определения приближения сильного сейсмического события с указанием места предстоящего сейсмического события. Регистрация характерных изменений прогнозного параметра происходит за период от нескольких суток до несколько часов до землетрясения.

- Уникальность полученного результата в том, что алгоритм расчётов относительно прост и не требует больших временных затрат. По сути, метод основан на сравнении среднего и текущего спектров микросейсмических колебаний, что делает возможным его реализацию на базе уже существующей сейсмической сети Прибайкалья и Забайкалья и работу в режиме реального времени. Для получения более точных данных о месте и времени реализации сильных землетрясений планируется продолжать исследования и развивать сеть полигонов комплексного мониторинга опасных геологических процессов, а также проверить работу предложенной методики в регионах с другим геодинамическим режимом, — рассказала учёный секретарь ИЗК СО РАН Анна Добрынина.



На иллюстрации приведён пример определения эпицентральной зоны сильного Кударинского землетрясения по поляризации микросейсмических колебаний. Эпицентр землетрясения отмечен звездой, жёлтым показана эпицентральная область по данным микросейсмического анализа. Красным пунктиром показана ориентация колебаний на разных сейсмических станциях.
Иркутск наука Байкал землетрясение сейсмология

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