В Народном Хурале разгорелись страсти из-за масштабного отключения света в Улан-Удэ

В том числе там попеняли энергетикам
В рамках «часа заявлений» на декабрьской сессии Народного Хурала депутат от КПРФ Эржена Чимитцыренова заявила, что недавняя авария в сотых кварталах Улан-Удэ показала, «насколько плохо обстоят дела с теплоснабжением и энергетикой».
- Последние трое-четверо суток показали, что наши сети не готовы к таким нагрузкам, - подчеркнула она.
Чимитцыренова добавила: в частном секторе многие жалуются на низкое напряжение.
- И всем прекрасно известны причины этого безобразия – никто не хочет тратить собственные средства компании на ремонт и модернизацию, – отметила депутат. – А пока ждут средства из бюджета, страдают люди. Трое суток без света, перепады напряжения – у этого есть последствия: вышедшая из строя техника, замороженные скважины.
При этом, как сообщила Эржена Чимитцыренова, платить за свет требуют вовремя и чуть что подают на потребителей в суд. Не лучше, по её мнению, и ситуация с теплоснабжением. Народная избранница попросила считать её выступление официальным обращением в прокуратуру Бурятии и следственный комитет, а ещё призвала разобраться с бесхозными электросетями в ДНТ и СНТ.
По этому поводу высказался депутат-«единоросс» Денис Гармаев. Он заявил, что отслеживал ситуацию с отключением электроэнергии в сотых микрорайонах. Парламентарий отметил: сети действительно находятся «в очень плохом состоянии» и ответственность с энергетиков он не снимает, хотя отработали они «профессионально».
- «Россети» были не готовы к морозам. Хотелось бы от них более качественной работы и взаимодействия с населением. Думаю, будем делать на этом акцент. В обычном режиме тоже поступает множество заявлений от жителей сотых кварталов, которые не могут подключиться к электроснабжению и ждут по году-два, – сообщил Денис Гармаев. – Модернизация сетей по федеральной программе «Чистый воздух» только планируется. Надеемся, что благодаря ей во всём городе проведут хорошие сети и заменят все подстанции.
Гармаев заверил, что ситуация находится под контролем и если она повторится, то к ней уже будут готовы и отреагируют правильно.
Как сообщал «Байкал-Dailу», авария на электросетях в 100-х кварталах произошла во второй половине дня 12 декабря. Полностью устранили её к 13:30 13 декабря. Под отключение света попали более двух тысяч человек.
По факту аварии следователи начали доследственную проверку. В её рамках будут установлены все обстоятельства происшествия, а действиям (бездействию) работников сетевой организации из числа руководства, ответственным за своевременные меры по устранению аварии, дадут правовую оценку.
В Народном Хурале разгорелись страсти из-за масштабного отключения света в Улан-Удэ
Общество, Фото:
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