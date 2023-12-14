Отдалённому микрорайону Улан-Удэ угрожает опасный золошлак



В Бурятии проходит третья по счёту сессия Народного Хурала нового, седьмого созыва. Во время «часа заявлений» депутат Олег Бадлуев рассказал, что в микрорайон Исток свозят опасный золошлак. Его складируют на участке площадью в пять гектаров на улице Покровская, который выделили энергетикам.



В населённом пункте проживает около семи тысяч человек. Там есть школа и детский сад. В сентябре в Истоке состоялась встреча с населением. Тогда людей заверили, что шлаковые отходы вывезут, однако так ничего и не сделали.



По словам Бадлуева, отходы уже занимают площадь в три футбольных поля «высотой в три этажа». Золошлак разносит ветром и потому в домах даже нельзя открыть окна.



- Прошу обратить внимание на ситуацию. Тем более весной после проверки прокуратуры все отходы пообещали вывезти на рекультивацию по окончании отопительного сезона, – подчеркнул Бадлуев. – Но, к сожалению, этого не произошло и гора золошлаковых отходов с каждым днём только увеличивается.