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Отдалённому микрорайону Улан-Удэ угрожает опасный золошлак

Отдалённому микрорайону Улан-Удэ угрожает опасный золошлак
Общество,  Фото:ОНФ
Там выросли горы отходов высотой в три этажа

В Бурятии проходит третья по счёту сессия Народного Хурала нового, седьмого созыва. Во время «часа заявлений» депутат Олег Бадлуев рассказал, что в микрорайон Исток свозят опасный золошлак. Его складируют на участке площадью в пять гектаров на улице Покровская, который выделили энергетикам.

В населённом пункте проживает около семи тысяч человек. Там есть школа и детский сад. В сентябре в Истоке состоялась встреча с населением. Тогда людей заверили, что шлаковые отходы вывезут, однако так ничего и не сделали.
 
По словам Бадлуева, отходы уже занимают площадь в три футбольных поля «высотой в три этажа». Золошлак разносит ветром и потому в домах даже нельзя открыть окна.

- Прошу обратить внимание на ситуацию. Тем более весной после проверки прокуратуры все отходы пообещали вывезти на рекультивацию по окончании отопительного сезона, – подчеркнул Бадлуев. – Но, к сожалению, этого не произошло и гора золошлаковых отходов с каждым днём только увеличивается. 
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