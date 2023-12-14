Пригородное село в Бурятии обрастает мусором из-за скользких дорог



Жители иволгинского села Сотниково жалуются на горы мусора в районной группе «Иволга-инфо.24/7». По их словам, на улице Комсомольская ТКО не вывозят уже три недели.



- Пошла четвёртая – так никто и не едет. В чём причина и когда её устранят? – поинтересовались сельчане.



Обрастает отходами и улица Городская. Представитель компании-подрядчика регионального оператора по обращению с ТКО в Бурятии сообщил, что причина задержек – гололёд и накаты на дорогах, «расположенных на гористой местности».



- Водитель мусоровоза проезжает там, где это возможно – только он принимает решение о проезде. Мусор в той части села, которая находится не на возвышенности, вывозится полностью и без сбоев, – заявили в организации.



Там добавили, что такая ситуация возникает уже не первый год.



- В зимний период мусоровозы стаскивает на заборы, электроопоры и припаркованные автомобили, – подчеркнули в компании.



В МБУ «Иволга» каждый день направляют заявки для проведения антигололёдной посыпки. Кроме того, райадминистрацию попросили установить в Сотниково контейнерные площадки. Дорожники, в свою очередь, пообещали сделать подсыпку в ближайшее время.