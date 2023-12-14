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В районе Бурятии пассажиров маршруток решили оградить от алкоголя

В районе Бурятии пассажиров маршруток решили оградить от алкоголя
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Автобусы больше не останавливаются там, где продают спиртное

Жители Еравнинского района Бурятии поинтересовались в группе «Еравна-инфо.24/7», почему все маршрутки теперь делают остановку около одного из местных кафе, а не на перевале Шанатский, где есть благоустроенные тёплые туалеты.
 
В автокассе райцентра – села Сосново-Озёрское – пояснили, что это сделали для удобства самих пассажиров. В кафе еду по договорённости готовят заранее и потому ждать подолгу блюда не придётся.
 
- Раньше остановки осуществлялись на Шанатском перевале, где очень долгое ожидание. И ещё один большой минус – продажа спиртных напитков, – сообщили в автокассе.
маршрутки алкоголь Еравнинский район

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