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В улан-удэнском аэропорту призывают пассажиров из-за морозов приезжать заранее

В улан-удэнском аэропорту призывают пассажиров из-за морозов приезжать заранее
Общество,  Фото:t.me/airportbaikal

«Самолёт ждать не будет»

На перроне аэропорта «Байкал» в сильные морозы идёт активная, непрерывная работа по обслуживанию пассажирских рейсов и грузовых самолётов. Об этом сообщил 14 декабря Дмитрий Гармаев, гендиректор аэропорта Улан-Удэ.

«Мороз крепчает, техника ломается. Металл не выдерживает, выдерживают только люди, - философски написал он утром в своём телеграм-канале.  - За первую декаду декабря аэропорт обслужил 46 грузовых рейсов и более 400 тонн коммерческого груза (не путать с багажом, это отдельная история)».

В декабре всегда нагрузка на аэропорт возрастает, отметил Гармаев. Он призвал:

«Уважаемые пассажиры! Приезжайте на рейс заранее. В такие морозы может не завестись машина, заклинить замок! Можно опоздать на такси».

«Самолёт ждать не будет», - предупредил гендиректор аэропорта.

Как сообщал «Байкал-Daily», по прогнозам синоптиков, морозы в Бурятии немного отступят к выходным.
Аэропорт "Байкал" авиация погода морозы

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