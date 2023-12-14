Мошенники в Бурятии прикидываются сотрудниками Госуслуг



В Бурятии активизировались мошенники, которые названивают людям и представляются сотрудниками портала госуслуг. Об этом предупреждает «Бурятия-инфо 24/7».



Аферисты пытаются под разными предлогами узнать персональные данные своих потенциальных жертв, номера документов или банковских карт.



Жителей республики призвали никому не сообщать эти сведения, поскольку представители Госуслуг никогда не звонят пользователям – обо всём, что происходит в личном кабинете, их оповещают в рассылках или по sms. Тем, кто всё же столкнулся со злоумышленниками, советуют обратиться в службу поддержки сайта в специальном разделе или позвонить на горячую линию 8-800-100-70-10.