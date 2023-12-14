В Бурятии не будут раздавать сухпайки ушедшим на карантин школьникам

Получить их можно только в разгул коронавируса
Жители Таргабагатайского района Бурятии поинтересовались, могут ли школьники, которые сейчас находятся на карантине из-за ОРВИ, рассчитывать на продуктовые наборы вместо положенного горячего питания. Речь об учениках одного из классов средней школы в Нижнем Саянтуе.
Сельчане уточнили, кому положен школьный сухпаёк, а кому нет и как его получить. На это директор учебного заведения Баир Митыпов заявил, что продуктовые наборы выдают только если карантин ввели из-за коронавирусной инфекции. ОРВИ и гриппа это, судя по всему, не касается.
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