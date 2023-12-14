В Бурятии сельчане замерзают в собственных квартирах



Жители прибайкальского посёлка Татаурово пожаловались на ужасный холод в квартирах. Накануне они рассказали в группе «Прибайкалье-инфо.24/7», что температура в жилье – всего +15, +18 градусов.



- Замерзаем, дети спят в шерстяных носках. Обогреватели работают сутками. ЖКХ ссылается на то, что уголь плохого качества, хотя не так давно говорили про отличное. В общем, как всегда, отмазки одни, – заявили сельчане и попросили принять меры.



В местной администрации сообщили: в Татаурово уже создали общественную комиссию, в которую вошли глава поселения, председатель и сотрудники ТСЖ и жильцы домов. В посёлке замерили уличную температуру и параметры теплоносителя на выходе из котельной. За окном на тот момент зафиксировали 28 градусов ниже нуля.



- Температура теплоносителя на выдаче составила 58,1°С. Согласно графику должно быть 75°С, – пояснили в сельской администрации.



В доме № 10 на улице Новая на подаче было 53, на обратке – 33 градуса. Там выявили нарушение циркуляции и пообещали привлечь специалистов к решению вопроса.



Недотоп объяснили плохим качеством топливом и недобросовестным отношением одной смены к своей работе.



- Проблема с качеством угля находится на контроле у главы республики. Проблема с кадрами решаема, – добавили в СП «Татауровское».