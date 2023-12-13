В Бурятии экстренно закрыли два детсада

На днях мухоршибирцы посетовали на жуткий холод в местном детсаду. Они заявили в группе «Мухоршибирь-инфо.24/7», что в понедельник, 11 декабря, в дошкольном учреждении было всего 17 градусов. Речь, в частности, о помещениях для ясельной и средней групп

В Бичурском районе Бурятии пришлось приостановить работу двух детских садов. Причина – низкая температура в помещениях, которая не соответствует нормам СанПиН, сообщили в группе «Бичура-инфо.24/7». Такое решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям.Так, в селе Верхний Мангиртуй на два дня – по 15 декабря включительно – закрыли садик «Малышок», который посещают 24 воспитанника. В селе Топка в это же время не будет работать «Радуга», где насчитывается 12 ребятишек.По словам родителей, там даже пришлось включать обогреватели. Заведующая ДОУ на это заявила, что в яслях «проблема в градуснике». Его заменили и температура сразу поднялась до +23ºС. Потеплело ли от этого в самом садике, не уточняется.