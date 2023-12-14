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В Бурятии сохранятся аномальные морозы

В Бурятии сохранятся аномальные морозы
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В республике пообещали до -36 градусов

В четверг, 14 декабря, в Бурятии сохранятся сильные холода. Днём синоптики обещают от -23 до -28, местами – от -31 до -36, а по Прибайкалью – до -16 градусов. Там возможен небольшой снег.
 
Осадки также ожидаются в Баргузинской долине и центральных районах республики. Утром – морозные туманы и дымка. Ветер северо-западный, 3-8 м/с с порывами до 14 м/с.

В Улан-Удэ в дневное время без существенных осадков и от -24 до -26. Ветер северо-западный, 4-9 м/с.
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