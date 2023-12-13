Открытие турнира состоится 16 декабря
С 15 по 16 декабря в Улан-Удэ состоится кубок Бурятского регионального отделения Российского союза боевых искусств по практической стрельбе. Спортивное мероприятие посвящено столетию образования Республики Бурятия. Турнир проведут в региональном центре единоборств «Патриот», сообщает центр спортивной подготовки РБ.
Программа соревнований
15 декабря
9:00-18:00 - Соревнования в командном зачёте
16 декабря
9:00-15:00 - Соревнования в командном и личном зачёте
15:00-15:30 - Торжественное открытие
15:30-17:00 - Дуэльные матчи
17:00 - Церемония награждения
Возрастное ограничение: 0+.
В Улан-Удэ разыграют кубок по практической стрельбе
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