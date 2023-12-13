В Бурятии изменились условия начисления единого пособия

Основания для его выплаты скорректировали



В отделении социального фонда России (СФР) по Бурятии тем временем рассказали об изменениях при начислении пособия, вступивших в силу в декабре. Некоторые доходы учитывать больше не будут. В списке – проценты по номинальным счетам на опекаемых детей, выплаты за звание «Мать-героиня», а также орден или медаль ордена «Родительская слава».



Кроме того, с наступлением лета по-новому будут учитывать и алименты. Если их назначил суд, во внимание примут только фактически поступившие средства. Это можно указать самостоятельно в заявлении. А если решение суда передали в судебных приставов, СФР получит все необходимые сведения сам.



- Если родители договорились об алиментах устно или в соглашении, учтут сумму, указанную в заявлении, но не меньшую, чем прописано в Семейном кодексе РФ – 1/4 МРОТ на одного ребёнка, 1/3 – на двоих и 1/2 – на трёх и более детей, – отметили в ведомстве.



С июня этот перечень пополнят и доходы от подработки подростков младше 18 лет. Родитель, у которого самозанятость является единственным и регулярным способом заработка, сможет претендовать на единое пособие, если в год он получает больше суммы двух минимальных размеров оплаты труда (МРОТ), подчеркнули в ОСФР по Бурятии.