В Бурятии изменились условия начисления единого пособия

Основания для его выплаты скорректировали
В отделении социального фонда России (СФР) по Бурятии тем временем рассказали об изменениях при начислении пособия, вступивших в силу в декабре. Некоторые доходы учитывать больше не будут. В списке – проценты по номинальным счетам на опекаемых детей, выплаты за звание «Мать-героиня», а также орден или медаль ордена «Родительская слава».
С июня этот перечень пополнят и доходы от подработки подростков младше 18 лет. Родитель, у которого самозанятость является единственным и регулярным способом заработка, сможет претендовать на единое пособие, если в год он получает больше суммы двух минимальных размеров оплаты труда (МРОТ), подчеркнули в ОСФР по Бурятии.
Кроме того, с наступлением лета по-новому будут учитывать и алименты. Если их назначил суд, во внимание примут только фактически поступившие средства. Это можно указать самостоятельно в заявлении. А если решение суда передали в судебных приставов, СФР получит все необходимые сведения сам.
- Если родители договорились об алиментах устно или в соглашении, учтут сумму, указанную в заявлении, но не меньшую, чем прописано в Семейном кодексе РФ – 1/4 МРОТ на одного ребёнка, 1/3 – на двоих и 1/2 – на трёх и более детей, – отметили в ведомстве.
Кроме того, с наступлением лета по-новому будут учитывать и алименты. Если их назначил суд, во внимание примут только фактически поступившие средства. Это можно указать самостоятельно в заявлении. А если решение суда передали в судебных приставов, СФР получит все необходимые сведения сам.
- Если родители договорились об алиментах устно или в соглашении, учтут сумму, указанную в заявлении, но не меньшую, чем прописано в Семейном кодексе РФ – 1/4 МРОТ на одного ребёнка, 1/3 – на двоих и 1/2 – на трёх и более детей, – отметили в ведомстве.
Перед оформлением таких пособий проводят комплексную оценку. Деньги полагаются только нуждающимся семьям, где доход на одного человека ниже размера прожиточного минимума (ПМ), установленного в регионе. Имущество тоже должно отвечать определённым требованиям.
При назначении выплаты применяют правило нулевого дохода. В ней откажут, если хотя бы один из родителей не работает без уважительной причины. Среди таковых – беременность, уход за маленькими детьми, пожилыми или людьми с инвалидностью, очное обучение (для членов семьи младше 23 лет), служба в армии (и три месяца после демобилизации), непрерывное лечение в течение трёх месяцев и более (если ребёнок болел, а отец или мать за ним ухаживали), безработица и пребывание в колонии.
Чтобы продлить единое пособие, которое действует до 31-го числа, нужно обратиться с соответствующим заявлением в отделение Социального фонда России по Бурятии. Ещё один вариант – Госуслуги. Сделать это можно как в декабре 2023-го, так и в январе 2024-го. Но есть один нюанс.
При назначении выплаты применяют правило нулевого дохода. В ней откажут, если хотя бы один из родителей не работает без уважительной причины. Среди таковых – беременность, уход за маленькими детьми, пожилыми или людьми с инвалидностью, очное обучение (для членов семьи младше 23 лет), служба в армии (и три месяца после демобилизации), непрерывное лечение в течение трёх месяцев и более (если ребёнок болел, а отец или мать за ним ухаживали), безработица и пребывание в колонии.
Чтобы продлить единое пособие, которое действует до 31-го числа, нужно обратиться с соответствующим заявлением в отделение Социального фонда России по Бурятии. Ещё один вариант – Госуслуги. Сделать это можно как в декабре 2023-го, так и в январе 2024-го. Но есть один нюанс.