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Спортсменка из Бурятии победила на Кубке России по стрельбе из пневматического оружия

Спортсменка из Бурятии победила на Кубке России по стрельбе из пневматического оружия
Общество,  Фото:предоставлено Александром Степановым
В финале она победила представительницу Костромы

В Ижевске в эти дни проходит финал Кубка России по стрельбе из пневматического оружия. Спортсменка из Бурятии Яна Енина завоевала золотую медаль в стрельбе из пневматического пистолета на расстоянии 10 метров (60 выстрелов).

В матче за золотую медаль Яна победила Дарью Васильеву из Костромы.



Яна Енина занимается в РСШОР под руководством тренера Александра Степанова. Она призёр и победитель многих турниров различного уровня, а в 2018 году завоевала серебро юношеских Олимпийских игр, проходивших в Аргентине.


спорт стрельба из пневматического оружия

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