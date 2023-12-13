Спортсменка из Бурятии победила на Кубке России по стрельбе из пневматического оружия









Яна Енина занимается в РСШОР под руководством тренера Александра Степанова. Она призёр и победитель многих турниров различного уровня, а в 2018 году





Яна Енина занимается в РСШОР под руководством тренера Александра Степанова. Она призёр и победитель многих турниров различного уровня, а в 2018 году завоевала серебро юношеских Олимпийских игр , проходивших в Аргентине.

В Ижевске в эти дни проходит финал Кубка России по стрельбе из пневматического оружия. Спортсменка из Бурятии Яна Енина завоевала золотую медаль в стрельбе из пневматического пистолета на расстоянии 10 метров (60 выстрелов).В матче за золотую медаль Яна победила Дарью Васильеву из Костромы.