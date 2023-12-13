В Улан-Удэ щенков выбросили из дома в лютые морозы



Всё произошло накануне в столице Бурятии. Представители улан-удэнского фонда «Собака счастья» рассказали, что кто-то выбросил из дома щенков. Их оставили в коробке в холодном подъезде.



В эти в республике воцарились сильные холода. Малыши рискуют замёрзнуть насмерть. Волонтёры ищут им кров.



- Очень нужна помощь с передержкой или домом для шести крох, выброшенных умирать, – написали на официальной странице организации во «ВКонтакте». – Их грозятся выкинуть из подъезда уже сейчас. Ночью морозы – почти -40 градусов.



Те, кто может приютить хотя бы одного-двух щенят, могут связаться с зоозащитниками в группе vk.com/sobakaluck.