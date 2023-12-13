В Улан-Удэ щенков выбросили из дома в лютые морозы

Теперь волонтёры ищут для них кров
Всё произошло накануне в столице Бурятии. Представители улан-удэнского фонда «Собака счастья» рассказали, что кто-то выбросил из дома щенков. Их оставили в коробке в холодном подъезде.
В эти в республике воцарились сильные холода. Малыши рискуют замёрзнуть насмерть. Волонтёры ищут им кров.
- Очень нужна помощь с передержкой или домом для шести крох, выброшенных умирать, – написали на официальной странице организации во «ВКонтакте». – Их грозятся выкинуть из подъезда уже сейчас. Ночью морозы – почти -40 градусов.
Те, кто может приютить хотя бы одного-двух щенят, могут связаться с зоозащитниками в группе vk.com/sobakaluck.
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Теперь волонтёры ищут для них кров
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