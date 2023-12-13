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В Бурятии сельские школьники рискуют не добежать до туалета

В Бурятии сельские школьники рискуют не добежать до туалета
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Он находится в соседнем здании

Жители тарбагатайского посёлка Николаевский заявили, что в местной средней школе нет тёплого туалета. Их возмутило, что ученикам даже негде справить естественную нужду. А ещё люди задались вопросом, почему в населённом пункте так и не начали строительство новой школы, которую обещают уже несколько лет.

- Сколько ведётся разговор о ней, а воз и ныне там, – пишут сельчане в группе «Тарбагатай-инфо. 24/7» – Вот хотелось бы задать вопрос к высшему руководству.

Начальник районного управления образования Ирина Хамуева сообщила, что тёплый санузел у СОШ есть, но он в другом здании, где находится начальная школа. Судя по всему, детям приходится бегать по нужде туда. 

Что касается строительства новой школы на 176 мест, райадминистрация ещё в апреле 2022-го заключила контракт на разработку проектно-сметной документации.

Подготовившая проектно-сметную документацию компания направила документы на проверку. Однако объект не вошёл в программу комплексного развития сельских территорий (КРСТ), поскольку Тарбагатайский район относится к Улан-Удэнской городской агломерации.
 
Сейчас власти ждут завершения госэкспертизы. После они планируют подать заявку на возведение СОШ в рамках федеральной адресной инвестиционной программы на 2025 год.
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