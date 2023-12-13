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В прибрежном районе Бурятии ограничили движение большегрузов и автобусов

В прибрежном районе Бурятии ограничили движение большегрузов и автобусов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Трассу там расчищают от снега

В среду, 13 декабря, на федеральной трассе «Байкал» – на участке с 241-го по 244-ый километр – ограничили движение для большегрузных автомобилей и автобусов. Об этом сообщили в группе «Кабанск-инфо.24/7».

Речь об участке около посёлка Прибой. Дорожное полотно на трассе расчищают от снега. Для этого задействовали погрузчик и три комбинированных дорожных машины. На участке выставили пост ГИБДД.

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