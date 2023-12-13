Партию смарт-часов задержали таможенники в Забайкалье

Общество, Фото: Читинская таможня

Смарт-часы изъяли и направили на экспертизу



Незадекларированную коммерческую партию смарт-часов задержали сотрудники таможенного поста международного автомобильного пункта пропуска Забайкальск.



- 30 сенсорных смарт-часов обнаружили таможенники у гражданки России, которая возвращалась из Китая через пункт пропуска МАПП Забайкальск на автобусе. Смарт-часы марки Smart Band 7 производства КНР были обнаружены во время таможенного контроля в сумке у туристки, - сообщили в пресс-службе Читинской таможни.



При въезде в Россию женщина не внесла товар в пассажирскую таможенную декларацию. А на вопрос о наличии товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию, ответила отрицательно.



По словам туристки, часы она согласилась перевезти через границу за денежное вознаграждение для передачи в Чите другому гражданину России. Документов, подтверждающих стоимость и предназначение товаров, у неё не оказалось.



В отношении россиянки Читинская таможня возбудила дело об административном правонарушении по ч.1 ст.16.2 КоАП РФ «Недекларирование товаров». Смарт-часы изъяты и направлены на экспертизу, проводится расследование.

