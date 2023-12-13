Смарт-часы изъяли и направили на экспертизу
Незадекларированную коммерческую партию смарт-часов задержали сотрудники таможенного поста международного автомобильного пункта пропуска Забайкальск.
- 30 сенсорных смарт-часов обнаружили таможенники у гражданки России, которая возвращалась из Китая через пункт пропуска МАПП Забайкальск на автобусе. Смарт-часы марки Smart Band 7 производства КНР были обнаружены во время таможенного контроля в сумке у туристки, - сообщили в пресс-службе Читинской таможни.
При въезде в Россию женщина не внесла товар в пассажирскую таможенную декларацию. А на вопрос о наличии товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию, ответила отрицательно.
По словам туристки, часы она согласилась перевезти через границу за денежное вознаграждение для передачи в Чите другому гражданину России. Документов, подтверждающих стоимость и предназначение товаров, у неё не оказалось.
В отношении россиянки Читинская таможня возбудила дело об административном правонарушении по ч.1 ст.16.2 КоАП РФ «Недекларирование товаров». Смарт-часы изъяты и направлены на экспертизу, проводится расследование.
Партию смарт-часов задержали таможенники в Забайкалье
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Они заявили, что доски на переправе сгнили
Жуткие морозы продолжают захватывать республику
Город вошёл в проект комплексного развития территорий
Целых 1100 метров
Оргкомитет приступил к работе
Лучшими стали полицейские
Работает всё оборудование
Водитель ехал из Москвы в Китай
Аномальные холода продержатся в республике ещё несколько дней
Люди уже боятся ходить мимо агрессивных псов
Ремонт всё ещё идёт
Местные жители заявили, что она работает кое-как
Она перенесла очередную операцию и ничего не видела почти неделю
Плата за свет, воду и тепло ощутимо увеличится летом
Большегрузы застряли на скользкой дороге