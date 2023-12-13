В Бурятии похолодало до -57 градусов



Накануне в Бурятии зафиксировали под 60 градусов ниже нуля – утром 12 декабря в окинском улусе Алаг-Шулун столбик термометра опускался до -57°С. Фотоподтверждение выложили в группе «Ока-инфо.24/7».



В связи с аномально низкой температурой воздуха школы Окинского района ушли на дистанционное обучение. Только в Орликской средней школе ученики 9-11 классов учатся очно, но выходят на уроки с 12:25. Как сообщили в районном управлении образования, подвоз детей организован.







Минувшей ночью в некоторых районах республики похолодало до -34,-39, местами – до -44,-49, по Прибайкалью – до -24,-29. В Еравне с утра было -41.







По прогнозам синоптиков, морозы немного По прогнозам синоптиков, морозы немного отступят к выходным. Пока же из-за аномальных холодов Бурятия перешла на повышенную готовность – соответствующее распоряжение подписала глава Бурятии Алексей Цыденов.



Жителям республики советуют отказаться от поездок на дальние расстояния на личном транспорте и прогулок и призывают их соблюдать правила пожарной безопасности – не использовать самодельные и неисправные электроприборы и следить за топящимися печами в частных домах. А чтобы снизить риск обморожения, лучше надевать многослойную одежду. «На улице не стойте на одном месте, двигайтесь», – отмечают в Главном управлении МЧС по Бурятии.