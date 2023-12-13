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В Забайкалье полицейские пришли на помощь дальнобойщику, чья фура сломалась на морозе

В Забайкалье полицейские пришли на помощь дальнобойщику, чья фура сломалась на морозе
Общество,  Фото:Госавтоинспекция Забайкальского края
Водитель ехал из Москвы в Китай

Двое полицейских на трассе Чита – Забайкальск в Борзинском районе Забайкальского края помогли водителю большегруза, чья фура сломалась в 40-градусный мороз.

Ночью при несении службы инспекторы ДПС Алексей Лапердин и Евгений Лапердин заметили на мосту большегруз с включенными аварийными огнями. Полицейские подъехали, чтобы узнать, нуждается ли водитель в помощи.

- Мужчина, находившийся за рулём большегруза, рассказал, что направлялся из Москвы в Китайскую Народную Республику. Однако его автомобиль, не доехав до международного автомобильного пункта пропуска, встал, предположительно, из-за замёрзшего в баке топлива. Температура воздуха в ту ночь опустилась ниже 40 градусов, - сообщает МВД Медиа.

Полицейские пригласили водителя в патрульную машину, а сами до рассвета регулировали движение. Из-за сильного мороза и тумана видимость на трассе была ограничена, а тягач перекрыл полосу для движения.

Утром сотрудники полиции связались с местным автотранспортным предприятием, специалисты которого помогли отбуксировать грузовик в тёплый бокс.

В ближайшее время водитель продолжит свой путь до места назначения. Он поблагодарил инспекторов ДПС за оказанную помощь.

ГИБДД полиция морозы

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