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Бурятия из-за лютых морозов перешла на повышенную готовность

Бурятия из-за лютых морозов перешла на повышенную готовность
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Аномальные холода продержатся в республике ещё несколько дней

На минувшей неделе Бурятию накрыли сильные морозы. Из-за этого школы в республике массово переходят на удалёнку. В столице Бурятии на неё перевели 52 школы. В некоторых учебных заведениях дистант будет частичным.

По всему региону из-за аномальных холодов ещё накануне ввели режим повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС, сообщает «Бурятия-инфо.24/7». Соответствующее распоряжение подписал глава республики Алексей Цыденов. 

В среду, 13 декабря, в республике обещают от -25 до -30, а местами – от -32 до -37 градусов. По прогнозам синоптиков, морозы немного отступят к выходным.
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