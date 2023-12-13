В Бурятии сельчане боятся покалечиться на опасном мосту



Жителей Баунтовского района Бурятии обеспокоило состояние моста на автодороге «Романовка – Багдарин» – на участке с нулевого по 2-ой километр. По словам сельчан, на переправе никто не убирает снег и ходить по ней стало страшно – «того и глядишь, можно споткнуться и ногу сломать».







- Доски сгнили, очистку не осуществляют. Знаков и дорожной разметки нет. По мосту в школу ходят дети, – рассказали в группе «Баунт-инфо.24/7».



В управление региональных автомобильных дорог (ГКУ «Бурятрегионавтодор») на это заявили, что подрядная организация регулярно расчищает дорожки от снега и льда. Их уже привели в порядок. Отремонтировать само сооружение и дорожный участок должны в 2024-2025 годах. Оба объекта уже включили в соответствующий план.

