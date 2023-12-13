В селе Бурятии в 2024 году отремонтируют Центральную улицу

Целых 1100 метров

В нацпроект «Безопасные качественные дороги» вошла улица Центральная в селе Верхняя Иволга. Уже определена подрядная организация, сообщает группа «Дороги Республики Бурятия». До 2025 года по условиям контракта подрядчики произведут полную замену дорожной одежды на участке протяжённостью более 1100 метров.

В рамках капитального ремонта на объекте предусмотрены монтаж опор и светильников уличного освещения, установка перил и устройство тротуаров для безопасности и удобства пешеходов.

«Ранее, в 2022 году в рамках нацпроекта отремонтировали подъездную дорогу к улице Центральная. На участке протяженностью 494 метра уложили новый асфальт, установили знаки и нанесли разметку. В следующем году дорожный ремонт в селе продолжим – уже непосредственно по самой улице», - рассказали в дорожной службе «Иволга».



- Одной из главных целей нацпроекта «Безопасные качественные дороги» является улучшение качества транспортной инфраструктуры, обеспечение возможности удобного, комфортного и безопасного передвижения для жителей, - отметил глава Иволгинского района Николай Емонаков. - Особое внимание при выборе объектов для ремонта мы уделяем дорогам, ведущим к социально-значимым объектам. Дорога по улице Центральной обеспечивает подъезд жителей к Верхне-Иволгинской школе, детскому саду «Булжамуур» и к сельскому дому культуры.



- Благодаря национальным проектам, инициированным президентом России Владимиром Путиным, в районах продолжает развиваться инфраструктура, в том числе и дорожная, - отметил Александр Гоге, министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии. - В этом году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в селе Сужа капитально отремонтировали улицы Мирная, Удачная и Карьер. Дорожники уложили новое асфальтовое покрытие, обустроили тротуары, остановки, установили освещение. При этом одну улицу ввели на год раньше срока

Национальный проект «Безопасные качественные дороги» реализуется в Иволгинском районе седьмой год. За это время во всех сельских поселениях отремонтировали более 27 км сельских дорог.