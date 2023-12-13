Собачья свора держит в страхе жителей райцентра в Бурятии

Люди уже боятся ходить мимо агрессивных псов
Жители тункинского села Кырен пожаловались на собак, оккупировавших улицу Калинина. По их словам, люди боятся ходить в районе Заречья. Есть подозрение, что это не бесхозные псы.
- Вот такая стая и у всех собак, наверное, имеются хозяева. Их когда-нибудь будут привлекать к ответственности за нарушение правил содержания животных и кто этим должен заниматься? – поинтересовались сельчане в группе «Тунка-инфо.24/7». – Или надо ждать, чтобы эта свора напала на кого-нибудь?
В отделе сельского хозяйства райадминистрации пояснили: несоблюдение правил выгула домашних питомцев чревато штрафами. Для физических лиц их размер колеблется от 3 до 5, для должностных – от 5 до 10, а для юридических – от 50 до 100 тысяч рублей.
- Право на составление административного протокола есть у специалиста сельского поселения, на территории которого находится домашнее животное, – добавили в отделе сельского хозяйства.
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