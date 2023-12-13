В прибрежном районе Бурятии из-за фур перекрывали федеральную трассу

Большегрузы застряли на скользкой дороге
Вечером 12 декабря в прибрежном Кабанском районе Бурятии пришлось в обоих направлениях перекрыть федеральную трассу Р-258 «Байкал». Речь об участке на 225-ом километре дороги.
Случилось всё недалеко от посёлка Танхой. Как пояснили в группе «Кабанск-инфо.24/7», в районе выпал снег и две фуры не могли продолжать движение из-за скользкой дороги.
Скопления транспорта там не было. На месте работали две комбинированные дорожные машины. Уже после полуночи ограничение сняли и открыли трассу для транспорта.
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