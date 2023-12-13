Улан-удэнка, ставшая жертвой собачьей своры, рассказала о своём состоянии



23-летняя жительница бурятской столицы, три года назад пострадавшая от собачьей своры, рассказала о своём состоянии в соцсетях. В начале декабря Таня 23-летняя жительница бурятской столицы, три года назад пострадавшая от собачьей своры, рассказала о своём состоянии в соцсетях. В начале декабря Таня отправилась в Москву, хотя и не ожидала, что в 2023-ем очередная поездка в столицу для лечения вообще состоится.



Тогда девушка отметила, что её ждёт операция на левом глазу, которым она видит – веки на нём смыкаются не полностью. Правый же пока остаётся закрытым.



Таня вышла на связь с подписчиками спустя неделю – сообщила, что вмешательство прошло успешно и чувствует она себя в целом хорошо. «Только голова немного кружится с непривычки – с четверга (7 декабря – прим.) и по сегодняшний день я не видела», – заявила улан-удэнка накануне. На вопрос «Когда домой?» наша землячка сообщила, что вернётся, скорее всего, к новому году. Поделилась заодно и больничными новостями.



- Двух соседок сегодня подселили. Ни стыда ни совести у них, конечно, – подчеркнула она. – Лежу, только проснулась – а они меня обсуждают: «Интересно, а что с девочкой?». И сидят, версиями обмениваются. Когда была в туалете, одна из этих болтушек ко мне заглянула. Не думала, что я им настолько интересна.

























В Москве Таня перенесла несколько операций, в том числе – на глазах, носу и по пересадке кожи. Она безвылазно находилась в медучреждении чуть более полугода, а зрение После того страшного инцидента в декабре 2020-го девушку санавиацией перевезли из столицы республики в национальный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) хирургии имени А. В. Вишневского, а затем поместили в клинический центр имени Сеченова.В Москве Таня перенесла несколько операций, в том числе – на глазах, носу и по пересадке кожи. Она безвылазно находилась в медучреждении чуть более полугода, а зрение обрела примерно через 6-7 месяцев.





В конце июля улан-удэнка решила ответить на вопросы фолловеров в своём микроблоге. Некоторые из них оказались откровенно бестактными и задели Таню за живое – некоторые интернет-пользователи попросили показать, как она сейчас выглядит. На это девушка категорично заявила, что «фото лица не будет».







