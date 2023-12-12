В Бурятии росгвардейцы провели уроки ко Дню Конституции

















В преддверии Дня Конституции, который отмечается 12 декабря, сотрудники вневедомственной охраны и сил специального назначения Росгвардии провели для школьников уроки мужества.Сотрудники ОВО по Баунтовскому эвенкийскому району провели день открытых дверей в подразделении для школьников 8 класса Багдаринской эвенкийской школы-интернат. Росгвардеец рассказал ребятам основные статьи Конституции Российской Федерации и историю её создания, о важности главного документа страны в формировании гражданского общества.- Правовые уроки с подрастающим поколением закладывают хорошую базу культуры и правового знания для подростков и молодёжи, - отметил врио командира отделения прапорщик полиции Сергей Хамаганов.Также он рассказал о деятельности Росгвардии, наглядно продемонстрировал экипировку и вооружение группы задержания.В Улан-Удэ сотрудник СОБР «Барс» территориального управления Росгвардии провёл встречу с учащимися старших классов школы имени Героя Советского Союза Жамбыла Тулаева.Во время патриотического мероприятия подполковник полиции Олег Х. рассказал учащимся об основном законе страны, а также о Героях России, о личных качествах, необходимых каждому патриоту России.В завершение мероприятия ребята с интересом примеряли экипировку и рассматривали вооружение сотрудников сил специального назначения, а общее фотографирование на память стало отличным итогом встречи, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Бурятии.