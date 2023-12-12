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В Бурятии росгвардейцы провели уроки ко Дню Конституции

В Бурятии росгвардейцы провели уроки ко Дню Конституции
Общество,  Фото:Росгвардия по РБ
Школьникам также показали экипировку

В преддверии Дня Конституции, который отмечается 12 декабря, сотрудники вневедомственной охраны и сил специального назначения Росгвардии провели для школьников уроки мужества.

Сотрудники ОВО по Баунтовскому эвенкийскому району провели день открытых дверей в подразделении для школьников 8 класса Багдаринской эвенкийской школы-интернат. Росгвардеец рассказал ребятам основные статьи Конституции Российской Федерации и историю её создания, о важности главного документа страны в формировании гражданского общества.

- Правовые уроки с подрастающим поколением закладывают хорошую базу культуры и правового знания для подростков и молодёжи, - отметил врио командира отделения прапорщик полиции Сергей Хамаганов.




Также он рассказал о деятельности Росгвардии, наглядно продемонстрировал экипировку и вооружение группы задержания.

В Улан-Удэ сотрудник СОБР «Барс» территориального управления Росгвардии провёл встречу с учащимися старших классов школы имени Героя Советского Союза Жамбыла Тулаева.
Во время патриотического мероприятия подполковник полиции Олег Х. рассказал учащимся об основном законе страны, а также о Героях России, о личных качествах, необходимых каждому патриоту России.

В завершение мероприятия ребята с интересом примеряли экипировку и рассматривали вооружение сотрудников сил специального назначения, а общее фотографирование на память стало отличным итогом встречи, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Бурятии. 


Росгвардия Конституция школьники

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