Спортсмены завоевали три первых места
С 9 по 10 декабря в Иркутске состоялся памятный турнир, посвящённый Виктору Беляеву, мастеру спорта России по дартс. В соревнованиях приняли участие более 40 спортсменов Сибири и Дальнего Востока, в том числе и восемь представителей Бурятии.
Как сообщает федерация дартс РБ, турнир проходил по двум дисциплинам: парный и личный разряд. В парном разряде у женщины победительницами стали спортсменки Бурятии: Мариана Цыренжапова и Жанна Дугаржапова. В парном разряде у мужчин «золото» досталось Аюше Пунцукову, выступавшему вместе с представителем Красноярского края Евгением Сыроватским.
В личном разряде у женщин лидер женской сборной Бурятии Мариана Цыренжапова подтвердила своё высокое звание, завоевав золотую награду турнира. Жанна Дугаржапова заняла третье место.
Дартсмены Бурятии успешно выступили в Иркутске
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