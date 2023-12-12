Дартсмены Бурятии успешно выступили в Иркутске

Общество, Фото: федерация дартс РБ

Спортсмены завоевали три первых места



С 9 по 10 декабря в Иркутске состоялся памятный турнир, посвящённый Виктору Беляеву, мастеру спорта России по дартс. В соревнованиях приняли участие более 40 спортсменов Сибири и Дальнего Востока, в том числе и восемь представителей Бурятии.



Как сообщает федерация дартс РБ, турнир проходил по двум дисциплинам: парный и личный разряд. В парном разряде у женщины победительницами стали спортсменки Бурятии: Мариана Цыренжапова и Жанна Дугаржапова. В парном разряде у мужчин «золото» досталось Аюше Пунцукову, выступавшему вместе с представителем Красноярского края Евгением Сыроватским.



В личном разряде у женщин лидер женской сборной Бурятии Мариана Цыренжапова подтвердила своё высокое звание, завоевав золотую награду турнира. Жанна Дугаржапова заняла третье место.

