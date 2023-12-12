Спортсменка победила в троеборье в весовой категории 84 кг
В Магадане с 8 по 11 декабря прошёл чемпионат Дальневосточного федерального округа по пауэрлифтингу. В регионе его провели впервые. Участие в соревнованиях приняли более 70 спортсменов из 7 субъектов ДФО: Бурятии, Якутии, Магаданской и Амурской областей, Камчатского, Хабаровского и Приморского краёв.
Соревнования проходили в двух дисциплинах: троеборье и троеборье классическое (без экипировки). Первое место в весовой категории 84 кг в троеборье заняла представительница Бурятии, спортсменка спортивной школы №3 Анжелика Лазарева. Она набрала в сумме троеборья 360 кг.
Анжелику Лазареву тренируют Ольга Нартуева и Владимир Колмаков, сообщили в федерации пауэрлифтинга РБ.
Пауэрлифтер из Бурятии стала чемпионом ДФО
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