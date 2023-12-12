Всего спортсмены республики завоевали 3 медали
С 7 по 14 декабря в турецком городе Анталья проходят чемпионат Европы и кубок Антальи по муайтай. От Бурятии в составе сборной России принимали участие Иван П. и Станислав Ж. (СК «Пересвет», спортивная школа №16 №Забайкалец№, г. Улан-Удэ, тренер Баир Цынгеев), а также Арина Ш. (СК «Клинч 03», спортивная школа №16 «Забайкалец», г. Улан-Удэ, тренер Амира Алиомарова).
Юные спортсмены республики завоевали 3 медали международного открытого кубка Антальи. Арина Ш. выиграла «золото» соревнований. Также победителем кубка стал Иван П. Станислав Ж. выиграл бронзовую награду турнира. Об этом сообщает федерация тайского бокса РБ.
Тайбоксёры Бурятии стали победителями кубка в Турции
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