12 декабря

11 декабря

Популярное

Тайбоксёры Бурятии стали победителями кубка в Турции

Тайбоксёры Бурятии стали победителями кубка в Турции
Общество,  Фото:федерация тайского бокса РБ
Всего спортсмены республики завоевали 3 медали

С 7 по 14 декабря в турецком городе Анталья проходят чемпионат Европы и кубок Антальи по муайтай. От Бурятии в составе сборной России принимали участие Иван П. и Станислав Ж. (СК «Пересвет», спортивная школа №16 №Забайкалец№, г. Улан-Удэ, тренер Баир Цынгеев), а также Арина Ш. (СК «Клинч 03», спортивная школа №16 «Забайкалец», г. Улан-Удэ, тренер Амира Алиомарова).

Юные спортсмены республики завоевали 3 медали международного открытого кубка Антальи. Арина Ш. выиграла «золото» соревнований. Также победителем кубка стал Иван П. Станислав Ж. выиграл бронзовую награду турнира. Об этом сообщает федерация тайского бокса РБ.
Бурятия спорт тайский бокс муай тай

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Студентка из Бурятии стала лучшей среди молодых профессионалов России
Студентка из Бурятии стала лучшей среди молодых профессионалов России
Общество, 12.12.2023
Она победила в компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес»
Бурятия победила в финале конкурса «Страна Света»
Бурятия победила в финале конкурса «Страна Света»
Общество, 12.12.2023
Команда выиграла приз в размере 1 миллиона рублей
В Бурятии определены лучшие ЗОЖ-коллективы
В Бурятии определены лучшие ЗОЖ-коллективы
Общество, 12.12.2023
Завершился республиканский конкурс программ укрепления здоровья на рабочем месте
Сумоисты Бурятии выиграли медали «Кубка Содружества»
Сумоисты Бурятии выиграли медали «Кубка Содружества»
Общество, 12.12.2023
Призёрами стали Зоригто Ухинов, Сангади Ульзетуев и Сандан Гармаев
В Улан-Удэ появились арт-остановки с работами художников и каллиграфов
В Улан-Удэ появились арт-остановки с работами художников и каллиграфов
Общество, 12.12.2023
Бурятские художники и каллиграфы приняли участие в создании уличных арт-галерей «СайнУУ! Арт»
Школьников Улан-Удэ хотят перевести на дистанционное обучение
Школьников Улан-Удэ хотят перевести на дистанционное обучение
Общество, 12.12.2023
Соответствующие рекомендации получили все школы
В улан-удэнском КДЦ «Рассвет» планируют поменять витражи
В улан-удэнском КДЦ «Рассвет» планируют поменять витражи
Общество, 12.12.2023
Сейчас решается вопрос финансирования
В Улан-Удэ встретили поезд Деда Мороза
В Улан-Удэ встретили поезд Деда Мороза
Общество, 12.12.2023
Желающих полюбоваться поездом собралось немного
Незастеклённое окно в подъезде дома в райцентре Бурятии прикрыли сеткой
Незастеклённое окно в подъезде дома в райцентре Бурятии прикрыли сеткой
Общество, 12.12.2023
Жильцы боятся, что из-за холода там скоро прорвёт трубы
Пушка выстрелила в Улан-Удэ в честь Дня Конституции России
Пушка выстрелила в Улан-Удэ в честь Дня Конституции России
Общество, 12.12.2023
Первый выстрел из гаубицы сделали глава Бурятии и мэр столицы республики
Восемь новых дорожных камер установили в Бурятии
Восемь новых дорожных камер установили в Бурятии
Общество, 12.12.2023
Они появились на региональных автодорогах
В Бурятии росгвардейцы провели уроки ко Дню Конституции
В Бурятии росгвардейцы провели уроки ко Дню Конституции
Общество, 12.12.2023
Школьникам также показали экипировку 
Улан-удэнцев призвали реже включать электроприборы
Улан-удэнцев призвали реже включать электроприборы
Общество, 12.12.2023
Из-за высокой нагрузки в частном секторе вырубает свет

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^