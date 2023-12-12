В Бурятии активно штрафуют за самовыгул собак

За неделю составлено более 80 протоколов



За неделю в Бурятии составили 86 протоколов в области обращения с животными. Большая часть из них была составлена за самовыгул собак. Нарушители, выпустившие на улицы своих питомцев, заплатят штраф от трёх до пяти тысяч рублей.



В пресс-службе республиканского управления ветеринарии отметили, что в течение 22 недель проведения оперштабов в районах Бурятии в среднем составляется около 82 протоколов еженедельно.



- Интересно, что после передачи полномочий по штрафам за нападение собак в управление ветеринарии, количество составленных протоколов не снизилось. Это означает, что в районах Бурятии возросло количество штрафов за самовыгул и отсутствие регистрации у собак, - добавили в ведомствею



На данный момент в управлении ветеринарии на рассмотрении находятся 14 материалов дела. В отношении шести из них вынесли штрафы на общую сумму 60 тысяч рублей.



