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Лучники Бурятии завоевали три «золота» международного турнира

Лучники Бурятии завоевали три «золота» международного турнира
Общество,  Фото:ЦСП РБ
Соревнования завершились в Забайкалье

Лучники Бурятии стали победителями и призёрами международных соревнований по стрельбе из лука на призы заслуженного мастера спорта Владимира Ешеева. В турнире в Чите участвовали более 500 спортсменов из 14 регионов России и 17 зарубежных стран.

Первое место в личном зачёте в стрельбе из классического лука заняла Виктория Харитонова. Также победителями в командном зачёте среди мужчин в стрельбе из классического лука были признаны: Бальжинима Цыремпилов, Цырен Балтаков и Буянто Осоров. У женщин в командном зачёте в классическом луке победу одержали: Алтана Гармаева, Виктория Харитонова и Эржена Очирова.

Третье место в стрельбе из блочного лука в командном зачёте среди мужчин досталось Бадме Хаминдаеву, Сергею Шенхорову и Баиру Шигаеву. В матче за «бронзу» женская сборная Бурятии в составе Татьяны Андриевской, Аяны Очировой и Дианы Ошоровой уступила сборной команде Якутии.

Как сообщает центр спортивной подготовки РБ, также норматив мастера спорта России международного класса выполнил Бато Ангархаев (тренер Тухалова Ж.Н., СШОР №9). Норматив мастера спорта России выполнили: Цырен Бадмацыренов (тренер Халудорова З.Л., СШОР №10), Игнат Егоров (тренер Арамхиева С.В., СШ №14), Аюр Гонгоров (тренер Халудорова З.Л., СШОР №15), Арюна Эрдыниева (тренер Сабкеев Б.Ю., СШОР №9).

Бурятия стрельба из лука спорт

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