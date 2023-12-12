Призёрами стали Зоригто Ухинов, Сангади Ульзетуев и Сандан Гармаев
10 декабря в Москве сборная России с огромным отрывом от конкурентов первенствовала в общекомандном зачёте традиционного международного турнира по сумо среди мужчин и женщин «Кубок Содружества». На счету россиян 50 медалей, из них 14 золотых, 15 серебряных и 21 бронзовая.
- Всего в турнире приняли участие около 200 спортсменов из 12 стран: России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Ирана, Кыргызстана, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, - сообщили в федерации сумо РФ.
Отличились на соревнованиях сумоисты Бурятии. Так, в весовой категории до 77 кг «серебро» завоевал Сангади Ульзетуев. «Бронза» этой весовой категории досталась Сандану Гармаеву. Кроме этого, второе место выиграл Зоригто Ухинов в весовой категории до 85 кг.
Сумоисты Бурятии выиграли медали «Кубка Содружества»
Общество, Фото:
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