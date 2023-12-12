Жителей Бурятии в 2023 году социально поддержали на 31,5 млрд рублей

Выплаты получают почти полмиллиона человек

Получателями различных выплат стали 439 493 человек с учетом выплат Социального фонда России.

В 2023 году в Бурятии выплатили в качестве соцподдержки 31,5 млрд рублей. Из этой суммы 29,3 млрд рублей - социальные выплаты населению, сообщила 12 декабря Татьяна Быкова, министр социальной защиты населения Бурятии.

«В республике реализуется широкий спектр мер поддержки семей с детьми. Так, в рамках президентского национального проекта «Демография» единовременная выплата при рождении первого ребенка и региональный материнский капитал при рождении второго ребенка, ежемесячная выплата при рождении третьего ребенка предоставлены 14 737 получателям на сумму 1,7 млрд рублей», - отчиталась Быкова в своём телеграм-канале.

По её словам, введённая с 1 января 2020 года ежемесячная денежная выплата на детей в возрасте от трёх до семи лет предоставлена 26 848 семьям на более 32 996 детей. Суммарный объём выплат составил более 2 млрд рублей.

«Ежемесячные выплаты многодетным семьям и компенсацию расходов на приобретение лекарственных средств на детей из многодетных семей до 6 лет получили 24 596 семей на 78 522 ребенка», - отметила министр.

Республиканский материнский капитал в размере 65 тысяч рублей, который предоставляется при рождении (усыновлении) третьего или последующих детей, выплачен 1740 семьям на общую сумму 102 млн руб. Эта мера предусмотрена для семей, среднедушевой доход которых ниже 1,5 величины прожиточного минимума.

«Напомню, с 1 января 2023 года в стране введено единое пособие на детей от 0 до 17 лет, предоставляемое Социальным фондом России, - сообщил Быкова. - Оно предоставлено 62857 семьям на 121254 детей на сумму 9,97 млрд рублей».

В Бурятии также продолжается предоставление денежной выплаты на детей от 8 до 17 лет. Выплату получили 44636 семей на 65723 детей, на сумму 3,5 млрд рублей.