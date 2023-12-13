13 декабря

12 декабря

Популярное

В Бурятии прибрежный посёлок выживает без стоматолога

В Бурятии прибрежный посёлок выживает без стоматолога
Общество,  Фото:pixabay.com
Людям приходится ездить к нему в райцентр в жуткие морозы

Посёлок Усть-Баргузин остался без стоматолога. Местные жители поинтересовались в группе «Баргузин-инфо.24/7», когда в населённом пункте, наконец, наладят работу дантиста. Теперь ездить к нему приходится в районный центр – село Баргузин. А республику в эти дни накрыли сильные морозы.

- Сейчас неблагоприятные погодные условия, – заявили сельчане. – Как людям добираться до райцентра? Неужели нельзя выезд стоматологов из Баргузина организовать?
 
Главный врач центральной районный больницы Баир Очиров сообщил, что врач сейчас находится на больничном – как и дублирующий его коллега. «С 13 декабря обслуживание населения будет осуществлять районный стоматолог», – подчеркнул руководитель медучреждения.

В конце октября с такой же проблемой столкнулись курумканцы. Лечить зубы им приходилось в Баргузинском районе, причём не за бесплатно.Оказалось, все дантисты уволились из ЦРБ по собственному желанию.

В конце августа жители Гусиноозёрска пожаловались, что не могут попасть к детскому специалисту – такого в местной стоматологической поликлинике теперь нет. Люди и до этого ждали пять месяцев, а потом стоматолог уволился и на его место никак не могли найти нового. Дефицит таких врачей наблюдается и в Мухоршибирском районе. Работой дантиста, который приехал из Тарбагатайского района, местное население оказалось недовольно.
стоматология врачи больница

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Учёные проанализировали пряжки народа хунну
Учёные проанализировали пряжки народа хунну
Общество, 13.12.2023
Они сделаны из угля и инкрустированы перламутром, сердоликом и бирюзой
В Иркутской области чайник привлёк внимание десятка медведей
В Иркутской области чайник привлёк внимание десятка медведей
Общество, 13.12.2023
Загадочные кадры были сделаны в Тофаларском заказнике
В Бурятии прибрежный посёлок выживает без стоматолога
В Бурятии прибрежный посёлок выживает без стоматолога
Общество, 13.12.2023
Людям приходится ездить к нему в райцентр в жуткие морозы
В Бурятии днём до -37 градусов
В Бурятии днём до -37 градусов
Общество, 13.12.2023
Местами морозная дымка
Учёные ищут в Забайкалье пернатых динозавров
Учёные ищут в Забайкалье пернатых динозавров
Общество, 12.12.2023
Специалисты исследуют ископаемые долины реки Турга
В Бурятии назвали победителей соревнований по мини-футболу
В Бурятии назвали победителей соревнований по мини-футболу
Общество, 12.12.2023
В турнире приняли участие 150 юных спортсменов
В Северобайкальске открыли мемориальную доску в память о погибших героях
В Северобайкальске открыли мемориальную доску в память о погибших героях
Общество, 12.12.2023
Торжественная церемония прошла в музее «История БАМ»
В Бурятии выбрали лучшие школьные музеи
В Бурятии выбрали лучшие школьные музеи
Общество, 12.12.2023
Обладателем гран-при стала Улекчинская СОШ
Дартсмены Бурятии успешно выступили в Иркутске
Дартсмены Бурятии успешно выступили в Иркутске
Общество, 12.12.2023
Спортсмены завоевали три первых места
Пауэрлифтер из Бурятии стала чемпионом ДФО
Пауэрлифтер из Бурятии стала чемпионом ДФО
Общество, 12.12.2023
Спортсменка победила в троеборье в весовой категории 84 кг
На Левом берегу Улан-Удэ всю зиму будут строить сети водоснабжения
На Левом берегу Улан-Удэ всю зиму будут строить сети водоснабжения
Общество, 12.12.2023
Ввод в эксплуатацию объекта перенесли на следующий год
В Гусиноозёрске откроются двери отремонтированного ДК
В Гусиноозёрске откроются двери отремонтированного ДК
Общество, 12.12.2023
Объект стоимостью более 100 млн отремонтировали в Селенгинском районе
Тайбоксёры Бурятии стали победителями кубка в Турции
Тайбоксёры Бурятии стали победителями кубка в Турции
Общество, 12.12.2023
Всего спортсмены республики завоевали 3 медали

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^