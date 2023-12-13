В Бурятии прибрежный посёлок выживает без стоматолога



Посёлок Усть-Баргузин остался без стоматолога. Местные жители поинтересовались в группе «Баргузин-инфо.24/7», когда в населённом пункте, наконец, наладят работу дантиста. Теперь ездить к нему приходится в районный центр – село Баргузин. А республику в эти дни накрыли сильные морозы.



- Сейчас неблагоприятные погодные условия, – заявили сельчане. – Как людям добираться до райцентра? Неужели нельзя выезд стоматологов из Баргузина организовать?



Главный врач центральной районный больницы Баир Очиров сообщил, что врач сейчас находится на больничном – как и дублирующий его коллега. «С 13 декабря обслуживание населения будет осуществлять районный стоматолог», – подчеркнул руководитель медучреждения.





