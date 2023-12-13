В Бурятии прибрежный посёлок выживает без стоматолога

Посёлок Усть-Баргузин остался без стоматолога. Местные жители поинтересовались в группе «Баргузин-инфо.24/7», когда в населённом пункте, наконец, наладят работу дантиста. Теперь ездить к нему приходится в районный центр – село Баргузин. А республику в эти дни накрыли сильные морозы.
- Сейчас неблагоприятные погодные условия, – заявили сельчане. – Как людям добираться до райцентра? Неужели нельзя выезд стоматологов из Баргузина организовать?
Главный врач центральной районный больницы Баир Очиров сообщил, что врач сейчас находится на больничном – как и дублирующий его коллега. «С 13 декабря обслуживание населения будет осуществлять районный стоматолог», – подчеркнул руководитель медучреждения.
В конце октября с такой же проблемой столкнулись курумканцы. Лечить зубы им приходилось в Баргузинском районе, причём не за бесплатно.Оказалось, все дантисты уволились из ЦРБ по собственному желанию.
В конце августа жители Гусиноозёрска пожаловались, что не могут попасть к детскому специалисту – такого в местной стоматологической поликлинике теперь нет. Люди и до этого ждали пять месяцев, а потом стоматолог уволился и на его место никак не могли найти нового. Дефицит таких врачей наблюдается и в Мухоршибирском районе. Работой дантиста, который приехал из Тарбагатайского района, местное население оказалось недовольно.
В конце августа жители Гусиноозёрска пожаловались, что не могут попасть к детскому специалисту – такого в местной стоматологической поликлинике теперь нет. Люди и до этого ждали пять месяцев, а потом стоматолог уволился и на его место никак не могли найти нового. Дефицит таких врачей наблюдается и в Мухоршибирском районе. Работой дантиста, который приехал из Тарбагатайского района, местное население оказалось недовольно.