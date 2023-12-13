В Бурятии днём до -37 градусов

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Местами морозная дымка



По данным Бурятского гидрометцентра, 13 декабря по республике сохранится аномально-холодная погода. Небольшой снег ожидается по Прибайкалью, по остальной территории преимущественно без осадков. Утром местами морозная дымка и туман.



Ветер западный 2-7, в отдельных районах до 13 м/с. Температура ночью опускалась до -34,-39, местами -44,-49, по Прибайкалью -24,-29, днём -25,-30, местами до -17, по северу местами -32,-37.



В Улан-Удэ снега не ожидается. Ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью опускалась до -34,-36, днём -25,-27.



