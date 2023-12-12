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В Бурятии назвали победителей соревнований по мини-футболу

В Бурятии назвали победителей соревнований по мини-футболу
Общество,  Фото:пресс-служба РЦ ПВТС РБ
В турнире приняли участие 150 юных спортсменов

С 8 по 9 декабря в городе Гусиноозёрск Селенгинского района Бурятии прошёл региональный этап всероссийских соревнований по мини-футболу (футзалу) среди команд общеобразовательных организаций республики. Мероприятие проводилось в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу». За победу боролись 150 юных спортсменов Заиграевского, Кяхтинского, Селенгинского, Кижингинского, Тункинского, Закаменского, Кабанского районов и города Улан-Удэ.

В соревнованиях участвовали команды учащихся общеобразовательных организаций по двум возрастным группам. Группа «10-11 лет» (2012-2013 гг.р.) играла 8 декабря. Группа «12-13 лет» (2010-2011 гг.р.) – 9 декабря. Кроме этого, мальчики и девочки состязались отдельно.

Как сообщает пресс-служба ресурсного центра патриотического воспитания, туризма и спорта РБ, места распределились следующим образом:

«2012-2013 гг.р.» (мальчики)
1 место - МБОУ «Гусиноозёрская гимназия»
2 место -МАОУ «Каменская СОШ №2»
3 место - МАОУ «СОШ №25»

«2012-2013 гг.р» (девочки)
1 место - МБОУ «Кударинская СОШ»
2 место - лицей №10 РЖД
3 место - МБОУ «Кижингинская школа-интернат»

«2010-2011 гг.р. (мальчики)
1 место – МБОУ «Кыренская СОШ»
2 место – МБОУ «СОШ №4 г. Гусиноозёрск»
3 место – МБОУ «Заиграевская СОШ»

«2010-2011 гг.р.» (девочки)
1 место - МБОУ «Кударинская СОШ»
2 место – лицей №10 РЖД
3 место – МБОУ «Кижингинская СОШ»

Бурятия мини-футбол школа спорт

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